الصباح الـتـربـوي
صعوبات جمة
< تدريس اللغات موضوع شبه محسوم ولا يشكل أي صراع فكري، باستثناء الحيز الزماني الذي يخصص لكل لغة يراد تدريسها، لأن تدريس لغة يعني تقليص مادة أخرى من المواد المقررة، ما تم الحديث عنه من قبل الوزارة أخيرا، إذ سيتم تدريس اللغة الإنجليزية في الإعدادي. المشكل، اليوم،أكمل القراءة »
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