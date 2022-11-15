خاص
السينما تعلو سماء مراكش
فعاليات المهرجان الدولي للفيلم تتواصل بعرض أفلام في المسابقة تتواصل فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، فقد كان عشاق السينما، أول أمس (الأحد)، على موعد مع برمجة مميزة، إذ شهدت قاعة السفراء، خلال اليوم الثالث من فعاليات المهرجان ، عرض الفيلم المثير للجدل “ولد من الجنة”أكمل القراءة »
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