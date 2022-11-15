الأولى
تحت الدف
من أخطر تشوهات جسد الديمقراطية أن تتحول العضوية في البرلمان إلى ملجأ للاحتماء والاغتناء، لأن الخطابات المصرح بها في الجلسات العامة واللجان، وفي الكواليس والتسريبات ستحمل في طياتها منسوبا من شعبوية نفعية غرضها الأساس تنشيط حملات انتخابية سابقة لأوانها، والحصول على العطايا، ولو استدعى الأمر اللعب خارجأكمل القراءة »
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