أخبار الصباح
أخبار الصباح
< صحافي تعرض محمد بوطعام، صحافي جهوي بتزنيت، لتهديدات بالقتل، تلقاها على هاتفه المحمول. وحسب تسجيل صوتي، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، فإن المشكوك فيه وجه عبارات التهديد بالتصفية، مشيرا إلى أنه حديث الخروج من السجن. ووضعت شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة، ينتظر تحريكها بالاعتماد علىأكمل القراءة »
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