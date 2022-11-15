حوادث
أربعة أشهر لطبيب رغم التنازل
يشتغل بمستعجلات الحسيمة ومنح شهادة كاذبة لاستعمالها في عنف زوجي أنهت هيأة الحكم بابتدائية الحسيمة، تأملها، الخميس الماضي، في ملف طبيب بقسم المستعجلات الذي أسقطه كمين الرقم المباشر للنيابة العامة، متلببسا برشوة قيمتها 2000 درهم، لمنح شهادة طبية مدة العجز بها 21 يوما، كانت ستستعمل في ملفأكمل القراءة »
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