حوادث
اغتصاب ثلاثينية وقتلها بالسوالم
عرفت حد السوالم بإقليم برشيد، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها ثلاثينية حاول متزوج اغتصابها بمنطقة خلاء، ولما قاومته تعمد وضع التراب في فمها لمنعها من طلب النجدة، وشرع في ضرب رأسها بحجر، ورغم تدخل مواطنين لإنقاذها بعد محاصرتهم للمتهم، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.أكمل القراءة »
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