حوادث
إدانة مدير “مركز تقوية قدرات الشباب” بأزيلال
قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أخيرا، بإدانة مدير “تقوية قدرات الشباب” بثلاث سنوات حبسا نافذا، لاتهامه في قضية النصب كانت ضحيتها امرأة تقدمت بشكاية ضده تتهمه بمساومتها بمبلغ مالي نظير تمكينها من مشروع سياحي تقدمت بملفها لحيازته. وأوقفت عناصر الضابطة القضائية بأزيلال، مدير مركز تقوية قدرات الشباب بأزيلالأكمل القراءة »
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