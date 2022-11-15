حوادث
الخيانة تطيح بمتزوجة بالجديدة
أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوجة أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 44 سنة، رفقة خليلها البالغ من العمر 25 سنة، السجن المحلي على خلفية تورطهما في واقعة خيانة زوجية. وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية للجديدة،أكمل القراءة »
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