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حوادث

الخيانة تطيح بمتزوجة بالجديدة

منذ 39 ثانية
EDITORS NOTE: Graphic content / Colombian sex worker Ninel uses her laptop webcam to attend a client as she works at her room in a house in Soria on May 1, 2020 amid a national lockdown to prevent the spread of the COVID-19 disease. - Even as the deadly pandemic emptied Madrid's streets of life, work never stopped for Evelin, Alenca and Beyonce whose "essential services" kept the clients coming in clubs, apartments and alleyways/parks. Already extremely vulnerable with a status far from legal, the threat of financial destitution has forced many sexworkers to keep working, despite the mid-March lockdown and the personal risk of getting sick. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوجة أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 44 سنة، رفقة خليلها البالغ من العمر 25 سنة، السجن المحلي على خلفية تورطهما في واقعة خيانة زوجية. وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية للجديدة،أكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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