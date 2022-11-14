الملك يهنئ أعضاء الجيش الملكي لكرة القدم النسوية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أعضاء نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بمناسبة فوزه بكأس دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022 .

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدنا أن نتوجه إليكن، ولكافة مكونات نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بأحر تهانئنا على فوزكن بكأس دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022، في نسختها الثانية التي احتضنتها بلادنا بما يليق بها من حفاوة استقبال وحسن تنظيم”.

وقال جلالة الملك “وإننا بقدر ما نثمن عاليا ما أبنتن عنه طيلة هذا الدوري من أداء رائع ينضح بالطاقة والروح التنافسية العالية، وبالإصرار القوي على تمثيل وطنكن خير تمثيل، بقدر ما نعتز بالإنجازات الهامة التي باتت تحققها كرة القدم النسوية المغربية وطنيا وقاريا ودوليا، ومساهمتها بالتالي في مسيرة الارتقاء بالرياضة المغربية بمختلف أصنافها ومستوياتها نحو أعلى مدارج التألق و التتويج”.

وأضاف جلالة الملك، في هذه البرقية، “وإذ نجدد تهانئنا الحارة لفريقكن الواعد، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز الإفريقي الجديد، من لاعبات وأطر تقنية وإدارية وجمهور، لندعو الله تعالى أن يوفق ناديكن لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب”.