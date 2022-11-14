بورصة البيضاء.. افتتاح التداولات على وقع الأخضر

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا ب 1,15 في المائة إلى 10.474,01 نقطة.

وسجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 1,51 في المائة الى 837,21 نقطة.

بدوره، ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي10″، ب1,51 في المائة ليستقر عند 780,74 نقطة.

وعلى صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات “إسمنت المغرب” (+5,27 في المائة / 1.358 درهما)، و”كارتي سعادة” (+4,78 في المائة / 25,2 درهما)، و”دلتا هولدينغ” (+4,38 في المائة / 24,55 درهما)، و”أليانس” (+2,96 في المائة / 55,6 درهما)، و”ليدك” (+2,56 في المائة / 220 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ألومنيوم المغرب” (-5,94 في المائة / 1.503 درهما)، و”أطلنطا سند” (-5,04 في المائة / 113 درهما)، و”ديسواي” (-4,65 في المائة / 667,1 درهما)، و”ريسما” (-2,99 في المائة / 108,6 درهما)، و”أوطوهال” (-2,73 في المائة / 70,11 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي بتسجيل خسارة ب 0,63 في المائة إلى 10.355,27 نقطة.