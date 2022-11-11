أســــــرة
تشتت النظر… ضبابية الرؤية
الأطباء يؤكدون أهمية العلاج المبكر تفاديا لمضاعفاته الخطيرة يعتبر تشتت النظر من بين مشاكل الرؤية الأكثر شيوعا، إذ تصبح مشوشة أو غير واضحة، مهما كانت المسافة بين العين والجسم الآخر المرئي. ويعاني المشكل بعض الأشخاص في أي مرحلة عمرية، كما يتم علاجه باستخدام أكثر من طريقة، أهمهاأكمل القراءة »
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