أســــــرة
يسبب الانزعاج من الضوء
الدكتورة مبتسم قالت إن عدم علاجه يؤثر على تعلم الأطفال قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن تشتت النظر يؤثر على فئات من المجتمع، موضحة أن أحد أبرز أعراضه الرؤية المضببة والمشتتة، مؤكدة أنه يصيب الأطفال، خاصة أنه يمكن أن يكون سببه وراثيا، داعية إلى زيارة الطبيبأكمل القراءة »
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