أســــــرة
نــصــيـــحــة: خطوات مهمة
تعتبر النظارات الطبية من بين الخيارات المستعملة لعلاج تشتت النظر، لكنها تتطلب اتباع عدة نصائح عند استعمالها. ولا يهتم بعض الأشخاص بارتداء النظارات، لأنهم يعتقدون أنها لا تناسب وجوههم أو أنها غير عصرية، أو يخافون تعرضهم للتنمر، إلا أن إهمال ذلك يؤدي إلى إضعاف العينين أكثر. وينصحأكمل القراءة »
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