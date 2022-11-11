حوادث
أيت أرجدال… تشجيع الاستثمار
تعهد سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، بالعمل على بلورة مداخل تدبيرية وخدماتية ضامنة لعدالة قوية، قادرة على تكريس الطمأنينة والثقة وعلى تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار، وفق مقاربة تشاركية حكيمة. وشدد أيت أرجدال، في كلمته أول أمس (الأربعاء)، لمناسبة حفل تنصيبه رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائيةأكمل القراءة »
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