الصباح الفني
الستاتي وهواية القنص
تقاسم الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي صورا من أجواء ممارسته هواية القنص، التي لا يتوانى عن مزاولتها مع انطلاق موسم الصيد. وعلق الستاتي على إحدى الصور قائلا “قضينا يوما ممتعا في رحلة القنص بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وأهنئ جميع المغاربة بهذا الحدث التاريخي”. وتبرأ الستاتي خلال الفترةأكمل القراءة »
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