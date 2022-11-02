كوفيد-19 : ارتفاع “ملحوظ” في عدد الاصابات

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و843 ألف و194 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و410 آلاف و806 شخصا، مقابل 24 مليون و912 ألف و128 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و727 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و732 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و166 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (31)، والدار البيضاء سطات (21)، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (12)، وسوس ماسة (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، ودرعة تافيلالت (1). وبلغ مجموع الحالات النشطة 285 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 3 حالات.