الدار البيضاء: تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

جرى اليوم الأربعاء بالدار البيضاء تنصيب السيد صالح تزاري وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلفا للسيد نجيم بنسامي.

وحضر حفل التنصيب، على الخصوص، السادة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وسعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء – سطات، ومحمد بنعليلو وسيط المملكة، والعديد من الشخصيات وممثلي السلطات المحلية.

وبالمناسبة عبر السيد تزاري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى أن هذا التعيين هو تشريف وفي الوقت نفسه تكليف، وذلك بالنظر لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه والرسالة العظيمة والدور الهام الذي يضطلع به جهاز السلطة القضائية في السهر على تحقيق الأمن القضائي.

وذكر بأن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين والأجانب في المؤسسات ومحاربة الفساد بكل أشكاله وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لآفة الفساد بالضرب على أيدي المتورطين، وكذا الحفاظ على مصداقية المغرب خاصة ما يتعلق بالتزاماته الدولية في محاربة الفساد وإعمال سيادة القانون.

وفي هذا السياق أكد السيد تزاري على ضرورة حشد الهمم والطاقات وتقوية كل العزائم والإرادات من أجل تقوية الصف القضائي وتثبيت دعائمه وأركانه والسير به نحو مدارج الرقي وبلوغ الأهداف النبيلة وتجاوز كل التحديات والرهانات بهدف إرساء عدالة حرة ونزيهة وسليمة وترسيخ دعائم دولة المؤسسات.