أســــــرة
شباب “الماركيت بليس”… مقاولون بالفطرة
منصة مجانية لعرض السلع والخدمات توفر فرص شغل بالآلاف في وقت يعيش فيه الاقتصاد الوطني ركودا بسبب المناخ الإقليمي والدولي، وعجز الحكومة عن توفير ما يكفي من فرص الشغل، لجأ آلاف الشباب إلى التجارة على الأنترنت، من أجل البحث عن فرصة عمل وتحقيق أرباح، وهو ما تأتىأكمل القراءة »
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