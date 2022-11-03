fbpx
أســــــرة

العنف الجسدي

منذ دقيقتين
 يعتبر العنف الجسدي من المظاهر الخطيرة، التي يلجأ إليها الشباب باعتبارها وسيلة لحل مشاكلهم، وتحقيق أهدافهم، وبالتالي يجدونه بديلا للحوار والتفاهم، ويكون بشتى الوسائل والأشكال. وبسبب العنف الجسدي تنشب عدة خلافات في صفوف الشباب، فتسوء العلاقات بينهم وتصبح متوترة. وغالبا ما تلاحظ مظاهر العنف الجسدي في الشارعأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى