أســــــرة
العنف الجسدي
يعتبر العنف الجسدي من المظاهر الخطيرة، التي يلجأ إليها الشباب باعتبارها وسيلة لحل مشاكلهم، وتحقيق أهدافهم، وبالتالي يجدونه بديلا للحوار والتفاهم، ويكون بشتى الوسائل والأشكال. وبسبب العنف الجسدي تنشب عدة خلافات في صفوف الشباب، فتسوء العلاقات بينهم وتصبح متوترة. وغالبا ما تلاحظ مظاهر العنف الجسدي في الشارعأكمل القراءة »
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