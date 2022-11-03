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أســــــرة

أصدقاء السوء

منذ 51 ثانية
 يحذر المختصون في التربية الشباب من أصدقاء السوء لأنه يكون لهم تأثير سلبي كما يدفعون الشخص إلى القيام بمجموعة من الأمور السيئة وأحيانا ما يخالف القانون. وينصح بعدم الاتفاق أبدا مع ما يرغب فيه صديق السوء دائما، إذ كلما قيل له إنه مخطئ وليس على حق، سيبتعد،أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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