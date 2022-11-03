الصباح الفني
داداس والإدريسي مكرمان في المنصورية
يحظى النجمان السينمائيان عزيز داداس ومجدولين الإدريسي بتكريم خاص خلال الدورة الثالثة لمهرجان المنصورية السينمائي للفيلم القصير الذي ينظم في الفترة ما بين 18 و20 نونبر الجاري. وسيعرف المهرجان تنظيم مسابقة رسمية لستة أفلام قصيرة، ستتبارى على خمسة جوائز، وهي الجائزة الكبرى، وجائـــزة السيناريو، وجائزة الإخراج، وجائزةأكمل القراءة »
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