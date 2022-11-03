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الصباح الفني

داداس‭ ‬والإدريسي‭ ‬مكرمان‭ ‬في‭ ‬المنصورية

منذ 9 دقائق
يحظى‭ ‬النجمان‭ ‬السينمائيان‭ ‬عزيز‭ ‬داداس‭ ‬ومجدولين‭ ‬الإدريسي‭ ‬بتكريم‭ ‬خاص‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمهرجان‭ ‬المنصورية‭ ‬السينمائي‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و20‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭.‬ وسيعرف‭ ‬المهرجان‭  ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬رسمية‭ ‬لستة‭ ‬أفلام‭ ‬قصيرة،‭ ‬ستتبارى‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬جوائز،‭ ‬وهي‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وجائـــزة‭ ‬السيناريو،‭ ‬وجائزة‭ ‬الإخراج،‭ ‬وجائزة‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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