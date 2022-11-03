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سينما
تعرض القاعات السينمائية “ميغاراما” بالرباط، ابتداء من 21 أكتوبر، فيلما جديدا بعنوان “black adam” يتوقع أن يحقق نجاحا مهما. وبدأت حملة الترويج للفيلم، منذ أيام، وهو من إخراج جومي كوليت سيرا، بينما كتب أحداثه آدم سزكاييل وأوتو بيندر، ويشارك في بطولته دواين جونسون وسارا شاهيو ألديز هودجأكمل القراءة »
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