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أســــــرة

العمل الجمعوي لمحاربة الهدر المدرسي 

منذ 19 ثانية
مبادرات شبابية لتأهيل المدارس بالعالم القروي وتقريب التكنولوجيا لتشجيع التلاميذ على التمدرس  إذا كان ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي في العالم القروي، مشكلا يؤرق الحكومة، فإنه باعتبار العمل الجمعوي شريكا أساسيا للدولة في التنمية البشرية، اختار مجموعة من الشباب الانتظام في جمعية أطلقوا عليها “الأيادي الممدودة”، للاستثمار فيأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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