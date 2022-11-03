حوادث
إدانة “مقدم” تلاعب بمساعدات
قاد الجشع والتلاعب في الدعم المقدم للمتضررين من حرائق الشمال، التي اجتاحت، يوليوز الماضي، عددا من الغابات وخلفت إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي وخسائر فادحة تكبدها السكان في محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم، من مواش وأثاث ولوازم الشخصية، (قاد) عون سلطة بإقليم العرائش ووالده لقفص الاتهام والمحاكمة، وأدينا بعقوبةأكمل القراءة »
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