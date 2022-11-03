حوادث
سجن رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه
بررا محتويات الفيديوهات ببيعهما خشبا للمشتكي والنيابة العامة تعتبر الأمر تملصا بعد جلسة استنطاق ماراثونية بمكتب وكيل الملك بالقنيطرة، مساء الاثنين الماضي، تقرر إيداع رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة ونائبه المكلف بالتعمير رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “العواد”، بتهمة الارتشاء، إثر فضيحة تلقيهما رشاي و منأكمل القراءة »
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