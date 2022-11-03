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محور الشر يهدد بضرب المغرب
توصيات القمة تعري مخططات للجزائر وإيران وحزب الله باستهداف أقاليمه الجنوبية كشفت التوصيات المفروضة من قبل الجامعة العربية في البيان الختامي لقمة “الكابرانات” النقاب عن مخططات لمحور الشر في المنطقة، المكون من الجزائر وإيران وحزب الله، تستهدف المغرب، خاصة أقاليمه الجنوبية، إذ لم يتردد دبلوماسي إيراني فيأكمل القراءة »
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