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ترتيبات “انقلاب” على شركات التنمية
منتخبون يحملون الداخلية مسؤولية شتات “وحدة المدينة” بالبيضاء أجمع المشاركون في ندوة نظمتها “الصباح”، الثلاثاء الماضي، بمقر الجريدة تحت عنوان “نظام وحدة المدينة، الراهن والأعطاب والآفاق”، على قصف شركات التنمية المحلية، متهمين إياها بالتحكم في جوهر صلاحيات مجلس البيضاء، في إشارة إلى أنها السبب المباشر في فشلأكمل القراءة »
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