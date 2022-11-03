الأولى
تحت الدف
تعاني لجنة المراقبة المالية بالبرلمان جمودا في عملها، إذ تحولت إلى قاعة شبه فارغة، عوض أن تستدعي كبار مسؤولي المؤسسات العمومية والوزراء، لمساءلتهم، وإحالة طلبات أعضاء اللجنة على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء الافتحاص، على غرار السنوات الماضية، التي شهدت حركية لا مثيل لها، لعب فيها إدريس جطو،أكمل القراءة »
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