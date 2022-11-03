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المراجعات الضريبية تورط الأندية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن أندية البطولة الوطنية لكرة القدم مطالبة بتسوية وضعيتها الضريبية، لأربع سنوات مضت، خصوصا في ما يتعلق بالضريبة على الدخل. وحسب المعطيات نفسها، فإن معدل المبالغ الواجب أداؤها لخزينة الدولة عن السنوات الأربع الماضية يصل إلى مليارين ونصف مليار لكل ناد بالبطولةأكمل القراءة »
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