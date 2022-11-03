ملف الصباح
تقنين الكيف… من المستفيد؟
البحث عن منفعة عامة ضامنة للاستقرار الاجتماعي ومدرة للدخل على المزارعين والدولة لم يمنع إجماع كل الفرقاء على إيجابية قرارات الجهاز التشريعي والتنفيذي، بالانتقال بالقنب الهندي من حال المنع إلى حال التقنين والترخيص، ومن حال الإضرار إلى واقع المنفعة المرجوة الضامن للاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري والمدر لعائداتأكمل القراءة »
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