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ملف الصباح

بــــديــــل منــــطـــقي

منذ 48 ثانية
فاعلون جمعويون تحدثوا عن تنويع مصادر الدخل بمنتجات جديدة مثل الصابون والعلك لم يخف العديد من الباحثين والفاعلين الجمعويين بالعديد من المدن التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأهمية التي تكتسيها عملية تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة التي عرفت بها منطقة كتامة بإقليمأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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