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مقاول تمارة للسلطات: “فين كنتو؟”
التمس من الجهات الوصية تسوية الملف دون إلحاق الضرر بأحد قال مبارك اليمني، مدير الشركة العقارية “جيا”، صاحبة مشاريع سكن القدس 1 و2 بتمارة، وفيلات طريق زعير بجماعة المنزه، الذي هدمت بعض الأشطر من مشاريعه، إن السلطات راقبت المشروع السكني “الازدهار”، وكان موضوع بحث لدى المصالح المختصة،أكمل القراءة »
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