الأولى
عصابة إجرامية في ملف قضاة البيضاء
وجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء واستغلال النفوذ، لنائب وكيل الملك، المتابع في ملف قضاة البيضاء في حالة اعتقال، وأسقط عنه جنحة جلب أشخاص لممارسة البغاء، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى السمسار “العمومي” وسمسار ثانأكمل القراءة »
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