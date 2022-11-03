أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "تالمست" تسببت زلة لسان لعامل إقليم الصويرة، الاثنين الماضي، في اجتياح هاشتاغ "تالمسي وأفتخر" لمواقع التواصل الاجتماعي. وقال العامل، خلال لقاء جمعه بفعاليات مدنية، "واش الطبيب يقرا عشر سنين ونسيفطوه لتالمست"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سكان الجماعة، التي تنتمي إلى الإقليم، وشباب يتحدرون منها، الذينأكمل القراءة »
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