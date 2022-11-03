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إنـعـاش اقـتـصـاد الـشـمـال
إنـعـاش اقـتـصـاد الـشـمـال سيساهم في جلب الاستثمار وتشغيل آلاف العمال في أنشطة مشروعة وسيفك العزلة عن المنطقة يتوقع المحللون أن يساهم تقنين القنب الهندي، وشرعنة استعمالاته، في إنعاش اقتصاد الأقاليم المعنية بتلك الزراعة، من خلال فتح المجال أمام الاستثمار، ووقف عمليات المطاردة التي ظلت تلاحق آلاف المزارعين،أكمل القراءة »
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