الأولى
التحقيق في فواتير مقاولات شبح
تستفيد من امتيازات المقاولات “غير النشيطة” وتتربح من معاملات وهمية رصد مراقبو المديرية العامة للضرائب فواتير صادرة عن مقاولات سبق أن صرحت بوقف نشاطها مؤقتا، وتوقفت عن إيداع تصريحاتها الجبائية، ويتعلق الأمر، حسب ما أفادت به مصادر “الصباح”، بشركات مصنفة على أنها غير نشيطة ولم تعد تزاولأكمل القراءة »
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