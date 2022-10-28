أســــــرة
الأنفلونزا الموسمية… المتربص
من أمراض الخريف والشتاء ونصائح بالتطعيم لتفادي تداعياتها تتربص الأنفلونزا الموسمية بالكثير من الأشخاص، سيما أنه يعتبر من أمراض الخريف والشتاء التي تصيب فئة عريضة. في هذه الورقة، نسلط الضوء على بعض جوانب الأنفلونزا الموسمية والمشاكل الصحية، التي يمكن أن تترتب عنها. ومن بين محاور هذه الورقة،أكمل القراءة »
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