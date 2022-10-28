مجتمع
حافلات تربط أحياء بني أنصار
عقد حليم فوطاط، رئيس جماعة بني أنصار، في الآونة الأخيرة، اجتماعا “عن بعد” مع المدير العام لحافلات “فيكتاليا”، المفوض لها قطاع النقل العمومي بإقليم الناظور، في سياق تأهيل البنيات التحتية للمدينة الحدودية مع مليلية المحتلة. وقال مصدر مطلع إن رئيس الجماعة نفسها والمسؤول عن شركة الحافلات، ناقشاأكمل القراءة »
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