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مجتمع

حملة بالناظور لتحرير الملك العام

منذ دقيقة واحدة
تواصل سلطات الناظور، حملاتها ضد محتلي الملك العمومي من بائعين قارين وباعة جائلين، وذلك في إطار تفعيل القواد الجدد لتعليمات وزارة الداخلية وعامل الإقليم من أجل حماية الفضاء العمومي من الاستغلال العشوائي. وأشرف قائدا المقاطعتين الأولى والثامنة، بتنسيق مع الشرطة الإدارية بجماعة الناظور والأمن الوطني والقوات المساعدة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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