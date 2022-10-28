مجتمع
حملة بالناظور لتحرير الملك العام
تواصل سلطات الناظور، حملاتها ضد محتلي الملك العمومي من بائعين قارين وباعة جائلين، وذلك في إطار تفعيل القواد الجدد لتعليمات وزارة الداخلية وعامل الإقليم من أجل حماية الفضاء العمومي من الاستغلال العشوائي. وأشرف قائدا المقاطعتين الأولى والثامنة، بتنسيق مع الشرطة الإدارية بجماعة الناظور والأمن الوطني والقوات المساعدة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا