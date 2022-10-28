الصباح الفني
أين “وصال”؟!
«عشيقة الأمير المنفي» زوج بطمة موضوع بحث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تكون وصال؟ هل هي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هي جميلة؟ ماذا يميزها عن المغنية دنيا بطمة حتى تتمكن من “خطف” زوجها؟ كيف وصلت إلى شقة المغنية المثيرة للجدل حتى تسرق لها عطرها وسروالها؟أكمل القراءة »
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