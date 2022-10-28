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الصباح الفني

أين‭ “‬وصال‭”‬؟‭!‬

منذ 56 ثانية
‮«‬عشيقة‭ ‬الأمير‭ ‬المنفي‮»‬‭ ‬زوج‭ ‬بطمة‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي من‭ ‬تكون‭ ‬وصال؟‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي؟‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬جميلة؟‭ ‬ماذا‭ ‬يميزها‭ ‬عن‭ ‬المغنية‭ ‬دنيا‭ ‬بطمة‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ “‬خطف‭” ‬زوجها؟‭ ‬كيف‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬شقة‭ ‬المغنية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬حتى‭ ‬تسرق‭ ‬لها‭ ‬عطرها‭ ‬وسروالها؟أكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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