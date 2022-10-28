الرياضة
الجمهور ممنوع في قمة المولودية والوداد
القرار اتخذته السلطات بطلب من الأمن بسبب أحداث سابقة وتحريات قررت السلطات المحلية لوجدة إجراء مباراة المولودية والوداد المقررة غدا (السبت) مساء بالملعب الشرفي، برسم الجولة السابعة من البطولة الوطنية، دون جمهور. وأفاد مصدر مطلع أن قرار المنع صدر عن معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا