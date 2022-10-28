الرياضة
الكبير يطالب بانتدابات
إبعاد لاعبين عن الفريق وأحداد يطالب بمستحقات قدرها 100 مليون اشترط منذر الكبير، مدرب الرجاء الرياضي، انتدابات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز الفريق، بعدما قرر الاستغناء عن لاعبين، بسبب عدم اقتناعه بمستواهم. وأجرى المدرب التونسي تقييما للاعبين الحاليين للرجاء، واختار إبعاد عدد منهم، إذ أبلغأكمل القراءة »
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