fbpx
أســــــرة

خطوات ضرورية

منذ 52 ثانية
 ينصح باتباع مجموعة من  الخطوات التي تمكن من  الوقاية من الإصابة وأيضا  التخفيف من حدة الأعراض، منها  الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم، والحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا كل سنة. ومن المهم تغطية الأنف والفم بمنديل عند العطس أو السعال، وأخذ قسط كاف من الراحة،  عند  الإصابة بالفيروسات المسببة للمرض. وينصحأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 52 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى