أســــــرة
خطوات ضرورية
ينصح باتباع مجموعة من الخطوات التي تمكن من الوقاية من الإصابة وأيضا التخفيف من حدة الأعراض، منها الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم، والحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا كل سنة. ومن المهم تغطية الأنف والفم بمنديل عند العطس أو السعال، وأخذ قسط كاف من الراحة، عند الإصابة بالفيروسات المسببة للمرض. وينصحأكمل القراءة »
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