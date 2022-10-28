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وطنية

زعماء‭ ‬الأغلبية‭ ‬يتغلبون‭ ‬على‭ ‬تعالي‭ ‬وزراء

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬الأغلبية‭ ‬ ‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
قرروا‭ ‬تفكيك‭ ‬قنبلة‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬وإسقاط‭ ‬ميزانيات تمكن‭ ‬زعماء‭ ‬أحزاب‭ ‬الأغلبية‭ ‬من‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬ملف‭ ‬شائك‭ ‬أعاق‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬ومكوناتها،‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬تعالي‭ ‬أغلب‭ ‬الوزراء‭ ‬ورفضهم‭ ‬استقبال‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬ورؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الجهات،‭ ‬والأقاليم‭ ‬والعمالات،‭ ‬والبلديات،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬واحتجاج‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬انتخبوهم،‭ ‬وفق‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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