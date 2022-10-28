وطنية
زعماء الأغلبية يتغلبون على تعالي وزراء
قرروا تفكيك قنبلة عدم التصويت على مشاريع وإسقاط ميزانيات تمكن زعماء أحزاب الأغلبية من طي صفحة ملف شائك أعاق عمل الحكومة ومكوناتها، ويتمثل في تعالي أغلب الوزراء ورفضهم استقبال البرلمانيين، ورؤساء مجالس الجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية واحتجاج المواطنين الذين انتخبوهم، وفقأكمل القراءة »
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