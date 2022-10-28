مجتمع
المتعاقدون يعودون إلى ساحة الاحتجاج
عاد الأساتذة المتعاقدون من جديد إلى ساحة الاحتجاج، بجل مدن المملكة، من أجل المطالبة من جديد بما تعتبره تنسيقية أساتذة التعاقد بحق المنتمين إليها في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتنديد بالاقتطاعات المالية من رواتبهم الشهرية، بسبب الإضراب عن العمل، الذي تعتبره الأكاديميات غيابا غير مبرر. وحجأكمل القراءة »
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