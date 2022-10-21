الصباح الفني
”جلال الدين” في القاهرة
دخل الفيلم السينمائي “جلال الدين” من بطولة الفنان ياسين أحجام وإخراج حسن بنجلون غمار المسابقة الرسمية ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأعلن أحجام الخبر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مؤكدا أن “جلال الدين” يشارك ضمن فئة آفاق السينما العربية ويتنافس علىأكمل القراءة »
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