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الصباح الفني

‭”‬جلال‭ ‬الدين‭” ‬في‭ ‬القاهرة

منذ 4 دقائق
دخل‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ “‬جلال‭ ‬الدين‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬ياسين‭ ‬أحجام‭ ‬وإخراج‭ ‬حسن‭ ‬بنجلون‭ ‬غمار‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭.‬ وأعلن‭ ‬أحجام‭ ‬الخبر‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ “‬جلال‭ ‬الدين‭” ‬يشارك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬آفاق‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭ ‬ويتنافس‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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