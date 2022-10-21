أســــــرة
ديدان البطن… خطر الإهمال
تسبب أمراضا كثيرة إذا لم تعالج في وقتها المناسب تعد ديدان البطن من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا، والتي يجب عدم الاستهانة بها والإسراع في علاجها، حتى لا تتطور إلى مشكلات صحية أخرى خطيرة. وتعرف ديدان البطن أنها نوع من أنواع الجراثيم الطفيلية، التي تعيش فيأكمل القراءة »
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