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أســــــرة

ديدان‭ ‬البطن‭… ‬خطر‭ ‬الإهمال‭ ‬

منذ 3 دقائق
ينصح‭ ‬بطهو‭ ‬الطعام‭ ‬جيدا‭          (‬خاص‭)‬
تسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬كثيرة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعالج‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬المناسب‭ ‬ تعد‭ ‬ديدان‭ ‬البطن‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬شيوعا،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬الاستهانة‭ ‬بها‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬علاجها،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬أخرى‭ ‬خطيرة‭. ‬وتعرف‭ ‬ديدان‭ ‬البطن‭ ‬أنها‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الجراثيم‭ ‬الطفيلية،‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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