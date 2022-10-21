الصباح الفني
مكيات يترأس ملتقى السينما والمجتمع
يترأس الممثل حسن مكيات المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، خلال فعاليات الدورة السادسة لملتقى السينما والمجتمع “دورة الممثلة سعاد خويي”، والتي ستنظمها جمعية الشروق للثقافة والتنمية ببئر مزوي بخريبكة من 10 إلى 12 نونبر المقبل. وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة الرسمية، التي تشارك فيها ثمانية أفلام، تعالجأكمل القراءة »
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