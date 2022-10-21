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وطنية

الكنفدرالية‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬الاجتماعي

منذ دقيقتين
‭"‬سي‭ ‬دي‭ ‬تي‭" ‬اعتبرت‭ ‬عرض‭ ‬الحكومة‭ ‬هزيلا‭         (‬أرشيف‭)‬
كساب‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تلتقط‭ ‬الحكومة‭ ‬الإشارات‭ ‬وتقدم‭ ‬عرضا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لتحسين‭ ‬الدخل‭ ‬ أكد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬رفضه‭ ‬لمضامين‭ ‬العرض‭ ‬الحكومي،‭ ‬المرتبط‭ ‬بمراجعة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬العرض‭ ‬الهزيل،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يستجيب‭ ‬للحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬الشغيلة‭ ‬والمتقاعدين‭.‬ وأوضح‭ ‬رفاق‭ ‬الزاير،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬أول‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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