وطنية
الكنفدرالية تحذر من الاحتقان الاجتماعي
كساب: نأمل أن تلتقط الحكومة الإشارات وتقدم عرضا حقيقيا لتحسين الدخل أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لمضامين العرض الحكومي، المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، بسبب ما وصفه العرض الهزيل، الذي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين. وأوضح رفاق الزاير، في اجتماع أولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا