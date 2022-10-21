حوادث
النصب بمواقع للتسوق الرقمي
أبحاث أمنية للوصول إلى مشبوهين ينهجون أساليب ملتوية للغش والاحتيال تبحث مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بالبيضاء، في ملفات يتهم فيها مجهولون بالنصب والاحتيال باستغلال مواقع على منصات التواصل الاجتماعي، عبر بيع مواد مغشوشة أو مقلدة ويشتبه في إضرارها بالصحة. وتوحدت شكايات المتظلمين حول طريقة الاستدراجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا